Guerra delle mozzarelle, Campania sconfitta: anche la Puglia è dop

Giovedì 28 Dicembre 2017, 06:48 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 06:48

Nonostante le proteste e le polemiche degli ultimi mesi il ministero non fa un solo passo indietro e da il definitivo via libera alla dop Mozzarella di Gioia del Colle. Che la burocrazia ministeriale potesse rivedere la propria posizione dopo essersi esposta oltre il dovuto era obiettivamente inverosimile, sappiamo come vanno le cose in Italia dove potrebbero esserci due dop con lo stesso nome, mozzarella. Come se avessimo due Barolo, due Grana Padano, due Asiago.La lettera che ufficializza la Mozzarella mette sotto il tappeto le ragioni del Consorzio della Mozzarella di Bufala e della stessa regione Campania che avevano presentato ricorso. L'unica opposizione è scritto nella lettera che ufficializza la scelta che il Ministero e la Regione Puglia hanno ritenuto ricevibile è quella presentata dalla Cooperativa Le Matine che chiede l'allargamento della zona di produzione. Inoltre è stata accolta, dall'Associazione richiedente il riconoscimento della Dop la proposta di rendere obbligatorio in etichetta l'indicazione di latte vaccino.Ora l'ultima parola in Italia spetta al Tar che deciderà sul ricorso presentato dal Consorzio a fine gennaio.