Le scelte strategiche intraprese nel 2017 stanno premiando il brand con un fatturato che sale a 86 milioni di euro, l’Ebitda in crescita a doppia cifra e un utile netto dai numeri proporzionalmente ancora migliori.Queste le premesse di chiusura del bilancio che hanno portato Harmont&Blaine a voler ringraziare e premiare prima di tutto i propri clienti, veri artefici di questo successo.Proseguendo quindi con una strategia di marketing orientata all’ascolto, all’interazione e all’ingaggio con il consumatore, in occasione della Pasqua, il marchio del bassotto inviterà i propri clienti a giocare all’interno dei proprio punti vendita fisici e digitali per trovare il proprio uovo e scoprire il regalo riservato a ognuno di loro.L’iniziativa prende spunto dalla tradizione anglosassone legata al periodo pasquale in cui i bambini sono chiamati a una vera e propria caccia all’uovo, nota appunto come «Easter Egg Hunt». Tutto ciò, tradotto in versione virtuale attraverso l’uso di cellulari e tablet, è quello che accadrà nei punti vendita e sul sito Harmont&Blaine dal 23 marzo al 3 aprile.Scovando e fotografando le uova nascoste all’interno dei negozi e delle pagine del sito del brand, i clienti riceveranno un link che comunicherà il regalo/sconto a loro riservato.«Join the Hunt! è una campagna customer-oriented a 360 gradi che permetterà l’interazione tra clienti, negozi fisici, negozio virtuale e piattaforme social e che vedrà il cliente protagonista di un nuovo modo più giocoso ed esperienziale di vivere il momento d’acquisto», ha commentato Paolo Montefusco, amministratore delegato del brand Harmont&Blaine.La Pasqua coinciderà anche con il lancio della nuova collezione e della nuova campagna pubblicitaria Primavera Estate 2018 firmata da Francesco Carrozzini e girata nell’incantevole cornice di Portofino che sarà presentata attraverso una serie di video/spot sui canali web e social, oltre che in 800 multisala in tutta Italia dal 22 marzo al 4 aprile.