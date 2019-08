Venerdì 23 Agosto 2019, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 10:22

Peppa Pig, il personaggio dei cartoni animati più apprezzato dai bambini, è appena entrato a far parte della famiglia del colosso dei giocattoli Hasbro che ha comprato per 4 miliardi di dollari la multinazionale canadese Entertainment One, impegnata nell'acquisizione, distribuzione e produzione di musica, film e serie televisive.Oltre al simpatico maialino anche Pj Masks, i Super pigiamini, entrano nell'orbita Hasbro. La transazione, tutta in contanti, amplia il portafoglio di quest'ultima, nel quale vanno a confluire molti brand internazionali.