Hitachi Rail, a Napoli 190 nuovi posti: contratto di sviluppo da oltre 40 milioni

Giovedì 19 Aprile 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 19:27

All'indomani della presentazione del nuovo treno regionale Rock, con componentistica made in Naples, Hitachi Rail Italy comunica l'assunzione di 190 persone a tempo indeterminato nello stabilimento di via Argine. I nuovi posti di lavoro sono il frutto dell'accordo di sviluppo multiregionale sottoscritto dalla società tra il ministero dello Sviluppo economico, la Regione Campania, la Regione Toscana, Invitalia, il Cnr e alcune Università, tra le quali gli atenei Federico II di Napoli e quello di Salerno.Il patto prevede la realizzazione di un contratto di sviluppo che comprende investimenti produttivi e connesse attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il programma di sviluppo industriale "Inspire the future" è rivolto, in particolare, all'implementazione del processo di trasformazione digitale dello stabilimento produttivo Hitachi di Napoli, prevedendo innovazioni nella piattaforma di treni regionali, una piattaforma tram innovativa e un treno metropolitano con cassa in acciaio. Il progetto di ricerca e sviluppo "ReinForce Research to Inspire the Future" sarà inoltre realizzato nello stabilimento di Napoli con la collaborazione delle Università e del Cnr.L'attuazione di questo intervento complessivo, che sostiene la competitività dell’azienda e delle imprese dell'intera filiera, prevede un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro in Campania, con un cofinanziamento della Regione e del ministero pari a circa 15 milioni di euro e l'assunzione, nello stabilimento di via Argine, di 190 nuovi occupati a tempo indeterminato."Grazie all'intervento della giunta De Luca e del ministero con Invitalia, sono già stati finanziati oltre 50 grandi progetti di investimento nella Regione, per un totale di oltre 1,5 miliardi di investimenti in corso, con un sostanziale aumento dell'occupazione industriale - ricordano il presidente della Regione Vincenzo De Luca e l'assessore alle Attività produttive Amedeo Lepore -. Questo impegno della Regione continua per diffondere a tutto il tessuto dell'industria locale sempre più ampi livelli di occupazione stabile e duratura in un'intensa azione volta a una nuova fase di crescita produttiva del nostro sistema economico".