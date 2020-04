I prodotti di Vico Equense sul sito comune dei commercianti

Parte da Vico Equense un'idea per fare «rete» tra le realtà commerciali. Sul sito http://www.vicoequenseshopping.store tutti i commercianti iscritti all'associazione A.CO.V.E. metteranno in vetrina i loro prodotti (abbigliamento, accessori, alimentari, articoli da regalo, calzature, giocattoli e quant'altro) sui propri store on line, o dalle proprie pagine Facebook/ Instagram. Sarà inoltre possibile emettere «buoni acquisti» che il cliente potrà utilizzare immediatamente o quando lo riterrà opportuno.

Dunque, cliccando su http://www.vicoequenseshopping.store si potrà contribuire far ripartire l'economia locale in una realtà, quella di Vico Equense, chiamata a vivere un'estate particolare nella quale ci si confronterà con un turismo molto più legato al territorio rispetto al solito. Questo particolare negozio on line si prefigge in futuro di essere un link tra i commercianti vicani e quel pubblico internazionale che presto - si spera - tornerà ad affollare la Costiera sorrentina.

