Lunedì 23 Aprile 2018, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 19:38

Il consiglio di amministrazione di Salvatore Ferragamo ha rieletto Ferruccio Ferragamo presidente esecutivo.La conferma è arrivata durante il recente CDA che ha nominato vice presidente dell’azienda James Ferragamo e direttore generale Micaela Le Divelec, ex Gucci, Entrambi sono stati indicati come dirigenti strategici, in aggiunta a Ugo Giorcelli, CFO della società.Dopo l’addio di Eraldo Poletto, Ferruccio Ferragamo conferma che il prossimo AD non arriverà dalla famiglia, ma potrebbe essere scelto tra le figure già presenti nella società: «In azienda abbiamo tantissime persone brave, dedicate, che hanno portato l’azienda dov’è oggi, e penso che l’ideale sia di valutarle e ri-valutarle», ha dichiarato infatti Ferragamo.Pertanto, il consiglio di amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A., che resterà in carica per il triennio 2018-2020, e quindi con scadenza alla data dell’assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, risulta così composto: Ferruccio Ferragamo presidente, James Ferragamo vicepresidente nonché gli amministratori Leonardo e Giovanna Ferragamo con Diego Paternò Castello di San Giuliano, Angelica Visconti, Francesco Caretti, Raffaela Pedani, Peter K.C. Woo ed Umberto Tombari oltre ai consglieri indipendenti Chiara Ambrosetti, Marzio Alessandro Alberto Saà e Lidia Fiori.Il gruppo ha circa 4.000 dipendenti e una rete di oltre 685 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2017.