Giovedì 15 Marzo 2018, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il debito pubblico a gennaio aumenta di 23,8 miliardi di euro, raggiungendo i 2.279,9 miliardi. Lo rivela la Banca d'Italia, spiegando che «l'incremento rispetto al mese precedente è dovuto all'aumento da 29,3 a 54,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro, solo in parte compensato dall'avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (1,2 miliardi) e dall'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del cambio dell'euro (0,2 miliardi)».A gennaio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 33,7 miliardi, in calo di 1,6 miliardi rispetto a quelle rilevate nello stesso mese del 2017. Al netto di alcune disomogeneità contabili, si può stimare che le entrate tributarie siano state sostanzialmente in linea con lo scorso anno.Intanto l'agenzia di rating Fitch rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia, portandole nel 2018 a più 1,5%, da più 1,3% della previsione di dicembre, e nel 2019 a più 1,2% dal precedente più 1%. «Nonostante il rallentamento della crescita trimestrale (nel quarto trimestre del 2017, ndr), lo slancio ciclico resta positivo, il che ci spinge a rivedere al rialzo le nostre stime per quest’anno e il prossimo», si legge in una nota. Fitch - che cita anche sentiment elevati per imprese e consumatori - afferma che «il miglioramento delle condizioni del sistema bancario italiano dovrebbe sostenere l'economia».È atteso per domani il pronunciamento dell'agenzia sul rating sovrano italiano (attualmente pari a BBB, con outlook stabile), il primo dopo il voto. Per domani è atteso anche il verdetto di Moody's, che ha un giudizio sull'Italia pari a Baa3, con outlook negativo.