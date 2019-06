Sabato 15 Giugno 2019, 08:41

Piano di Sorrento capitale del Made in Italy per due giorni.Un sogno che si realizza grazie all’Italian Export Forum, il primo forum specificamente pensato per riunire l’universo delle esportazioni italiane, così da poter ragionare attorno a un mercato che nel 2018 ha mosso nel nostro Paese circa 463 miliardi di euro.Il merito va a Lorenzo Zurino, soprannominato il “principe del food” grazie al suo talento e grazie al premio conferitogli negli Stati Uniti dalla National Italian American Foundation (la NIAF, la storica Fondazione Nazionale degli Italo-Americani) nonostante i suoi soli 34 anni e nonostante i suoi “soli” 10 milioni di fatturato annuo.Una platea vasta, tanto nella geografia, che copre la penisola dal Sicilia al Veneto, quanto nella sua composizione, tra imprenditori, rappresentanti di istituzioni nazionali ed internazionali e giornalisti.Tra gli altri, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas e a fare gli onori di casa il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino.Un reticolato di spunti, un momento di crescita, una vera e propria festa.In particolare per un Sud che canalizza idee ed energie dell’Italia migliore e che si prepara con lei ad affrontare, e a vincere, la sfida del mondo.