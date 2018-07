Mezzogiorno, il piano del ministro Lezzi: «Lavoro, sgravi totali confermati per tutto il 2019»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 20 Luglio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 09:16

Il governo è pronto a estendere anche al 2019 il bonus «pieno» per le assunzioni dei giovani al Sud e pensa di allargare l’età massima per accedere all’incentivo «Resto al Sud» dagli attuali 35 anni ai 50 per favorire anche il rientro di chi dal Sud si è allontanato. Barbara Lezzi, ministro 5 Stelle per il Mezzogiorno, rivela a margine della presentazione del «Check up Mezzogiorno» propositi e idee per ridurre il divario con il Nord e smorzare la tensione con le imprese a proposito del Decreto dignità.«Il dialogo ci sarà sempre e sono convinta che le difficoltà attuali si supereranno. Il decreto, come è stato già spiegato dal governo, punta sulla qualità del lavoro e non si può interpretare come una punizione per le imprese. Ci sono degli abusi nella gestione dei contratti a tempo determinato che vanno puniti e credo che su questo punto anche alle imprese sane e virtuose questa scelta convenga».«Ci abbiamo già pensato. Intendiamo allargare la decontribuzione per le assunzioni dei giovani nel Mezzogiorno anche al 2019, riproponendo di fatto la misura già in vigore quest’anno che prevede uno sgravio al cento per cento e guardando alla possibilità di renderla strutturale. Le imprese avranno in sostanza già adesso la certezza di poter pianificare le assunzioni previste per l’anno prossimo, con un anticipo importante, cioè, di cui i datori di lavoro non potranno che essere contenti».«E lo faremo nella convinzione da un lato che bisogna rispettare e tutelare i diritti dei lavoratori e dall’altro che dobbiamo riconoscere alle imprese il diritto di poter programmare la propria attività con elementi di certezza che oggi mancano».