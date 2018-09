Ilva, il ritorno al realismo una lezione per il Paese

Venerdì 7 Settembre 2018, 08:00

Alla fine, per fortuna, ha prevalso il realismo. Perché è questo, in fin dei conti, il messaggio più forte che arriva dalla positiva conclusione della trattativa per la vendita dell’Ilva ad ArcelorMittal. Realismo vuol dire tante cose, non solo che si è riusciti a salvare pressoché tutti i posti di lavoro del più grande stabilimento manifatturiero d’Italia.E questo era un obiettivo che sembrava, ad un certo punto, irraggiungibile. Realismo è anche il riconoscimento che una missione industriale nel Mezzogiorno resta decisamente credibile specie se coniugata con il sacrosanto rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini. Sotto questo profilo il salvataggio dell’Ilva diventa quasi un punto di non ritorno per le teorie di quanti per il Sud indicano una dimensione oscillante tra la cosiddetta decrescita felice e modelli di sviluppo, o presunto tale, esclusivamente legati al turismo o al rilancio dell’agricoltura. Quale altro settore potrebbe oggi garantire un’occupazione qualificata a migliaia di lavoratori, in un comparto strategico a livello mondiale se non l’industria? Se l’Italia potrà ancora difendere la sua settima posizione di potenza industriale nel mondo lo dovrà proprio all’Ilva di Taranto, e dunque ad un Mezzogiorno capace di sedersi con assoluta dignità al tavolo dello sviluppo.Ma realismo e’ anche il monito del quale dovranno far tesoro tutto i soggetti a vario titolo impegnati in questi lunghi anni nella vertenza. A cominciare dagli enti locali e dalla Regione Puglia che non sempre sono riusciti ad argomentare con chiarezza la propria idea sul futuro dell’azienda, preferendo in particolare con il governatore Emiliano anteporre valutazioni politiche e di schieramento al realismo, appunto, che ha poi permesso la firma dell’accordo tra azienda e sindacati. Certo, come spesso accade saranno in molti anche stavolta ad addossarsi meriti e lungimiranza per il risultato finale, ma non sarà inutile rileggere, con calma, le cronache in particolare di questi ultimi mesi per ricomporre un quadro più completo delle posizioni in campo e, soprattutto, delle loro evoluzioni dialettiche.A proposito dei sindacati, per questi ultimi realismo vuol dire aver compreso sin dall’inizio che l’offerta presentata da ArcelorMittal era sostanzialmente fondata e che sarebbe stato pressoché impossibile pensare di rinunciarvi, sognando magari nuove e improbabili cordate dopo l’assegnazione della gara. Ma è indubbio che anche per le sigle, o almeno per una parte di esse, l’accordo ha rappresentato un passo importante in direzione del buon senso, non solo perché di più sarebbe stato impensabile ottenere ma anche perché potranno ora confrontarsi con i lavoratori attraverso il referendum su un testo che offre comunque una base di ragionamento chiara per il futuro. Dalla loro i sindacati hanno il vantaggio di avere in pratica costretto, con la minaccia dello sciopero, il governo ad accelerare la convocazione del tavolo decisivo recuperando una compattezza che non sempre si è manifestata lungo le tappe della vertenza.Compattezza di cui va dato atto al contrario alle imprese che, con sano realismo, non hanno mai ceduto di un millimetro nel rivendicare l’esigenza della continuità produttiva dell’Ilva, respingendo praticamente subito fantasiose ipotesi di piani B che pure erano state ventilate nella fase più delicata della trattativa. Ma realismo e’ anche la decisione, almeno quella finale, del governo e in particolare della componente pentastellata di accettare e in qualche modo di coordinare lo sbocco conclusivo della vertenza, prendendo atto che il rischio che gli indiani si defilassero si stava concretizzando e al tempo stesso che la difesa ad oltranza del progetto di chiusura dell’Ilva, così a lungo sbandierato in campagna elettorale, doveva essere abbondantemente rivisto e cancellato. Certo, il rischio che alla fine prevalesse la logica del cambiamento fine a se stesso, con i dubbi sulla regolarità della gara e la conseguente possibilità del suo annullamento, sono rimasti troppo a lungo sul tavolo perché oggi non li si debba ricordare. Ciò che conta, però, come si dice in questi casi, è il risultato e non può non inorgoglire l’Italia il fatto che il più grande produttore di acciaio del mondo abbia deciso di investire proprio qui, al Sud, per i prossimi anni. Se questo Paese vuole tornare ad essere attrattivo anche per i capitali stranieri, come troppo spesso e da troppi anni si dice ma senza risultati apprezzabili, quello del polo siderurgico pugliese acquisito dagli indiani, è sicuramente un ottimo inizio.