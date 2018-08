Ilva di Taranto, l'Avvocatura conferma il sì alla gara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 22 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strada per il rilancio dell'Ilva si fa sempre più stretta. L'Avvocatura dello stato, secondo insistenti indiscrezioni, ha consegnato il parere sulla gara al vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. E il parere non si discosta da quello già chiesto nel giugno 2016 dall'ex ministro Carlo Calenda, in occasione del rilancio di AcciaItalia arrivato fuori tempo massimo. Certo, i quesiti posti da Di Maio erano diversi rispetto a quelli di Calenda tuttavia la sostanza non cambia: la gara nonostante alcune anomalie procedurali non è irregolare e il vincitore resta ArcelorMittal. Annullare la gara, secondo l'Avvocatura, è possibile per una scelta politica ma non per problemi formali. Spetta al governo valutare se esiste un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento, oppure se le conseguenze sarebbero tali da far considerare non conveniente rimettere tutto in discussione.