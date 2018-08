Gara Ilva, l'Avvocatura dà il via libera ma Di Maio: «Forti criticità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 23 Agosto 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Maio conferma: il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sulla procedura di cessione dell'Ilva è da martedì sulla sua scrivania. Si tratta di 35 pagine - fa sapere con un comunicato - nelle quali si evidenziano «forti criticità e nuovi elementi fondamentali che porterebbero al sospetto di illegittimità dell'atto». In particolare il ministro si sofferma sulla vicenda dei mancati rilanci, nonostante la cordata AcciaItalia (Cdp, Arvedi, Delphin, Jindal) fosse pronta a presentare una nuova offerta migliorativa. «Il profilo più rilevante - continua la nota - è legato a eccesso di potere e cioè al cattivo esercizio dello stesso, non essendo stato tutelato il bene comune e il pubblico interesse a causa della negata possibilità di effettuare rilanci per migliorare l'offerta».