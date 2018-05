Ilva, al via il tavolo della Puglia: domani nuovo vertice al ministero

Mercoledì 9 Maggio 2018, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 15:04

Istituito il tavolo Ilva della Regione Puglia, del quale fanno parte i sindacati, i consiglieri regionali di tutti i partiti, i deputati e senatori nazionali ed europei di tutti i partiti eletti in Regione Puglia, i sindaci di tutti partiti della Provincia di Taranto, la Provincia di Taranto e la Giunta presieduta da Michele Emiliano.«Il tavolo Puglia dell'Ilva - informa in una nota la Regione - non nasce per sostituire il tavolo nazionale presieduto dal Governo e non andrà a svolgere le stesse funzioni dei tavoli nazionali, che mantengono intatta la loro funzione. Il tavolo nasce per assicurare la presenza più coordinata di tutti i componenti del tavolo Puglia ai tavoli nazionali, secondo la competenza di ciascuno e secondo le norme di legge. Il tavolo - si legge ancora - verrà riconvocato dal presidente della Regione in prossimità di ogni convocazione dei tavoli nazionali e ogni volta che ciascun componente ne faccia richiesta, di regola presso la Prefettura di Taranto. Intanto domani è in programma una nuova riunione del tavolo nazionale sull'Ilva al ministero dello Sviluppo economico».