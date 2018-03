Ilva, trattativa in stallo al ministero: nuovo incontro mercoledì 4 aprile

Giovedì 29 Marzo 2018, 20:20 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 20:20

Negoziato ancora in stallo sulla vertenza Ilva nel giorno in cui è formalmente ripreso il confronto tra l’azienda acquirente Arcelor Mittal e i sindacati al ministero dello Sviluppo economico. Le parti si sono aggiornate al 4 aprile.Il colosso dell’acciaio Arcelor Mittal ha messo sul piatto 1,8 miliardi di euro per rilevare il primo gruppo siderurgico italiano. L’operazione deve ancora essere finalizzata a causa dei ricorsi presentati dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto contro il piano ambientale del governo su Ilva.«È importante la decisione delle parti di far avanzare il negoziato dal 4 aprile - commenta il ministro Carlo Calenda -. Ricordo che l’intesa sindacale è necessaria per concludere il processo di cessione ad Arcelor Mittal e far partire investimenti produttivi e ambientali per 2,4 miliardi di euro. Il ruolo delle parti, a cui il Governo non si può sostituire, è dunque decisivo e il percorso fatto da sindacati e azienda ha già avvicinato le posizioni. L’obiettivo della tutela di tutti i lavoratori è a portata di mano. Dovere del Governo è ricordare che Ilva ha cassa fino a giugno e che la normativa Ue sugli aiuti di Stato rende soluzioni alternative alquanto impervie. I tempi sono oggettivamente stretti».Resta da gestire infatti anche il fronte europeo. La Commissione teme ricadute negative sulla concorrenza per la presenza del gruppo Marcegaglia nel consorzio che ha vinto la gara per Ilva. La decisione è attesa entro il 23 maggio.L’ingresso di Cdp, insieme con Intesa, potrebbe consentire di superare i dubbi dell’Antitrust Ue, evitando concentrazioni in alcuni segmenti del mercato siderurgico determinati dalla presenza di Marcegaglia.I sindacati non sembrano ottimisti. «Sono passati sei mesi dall’inizio della trattativa ed è giunta l’ora di capire se ci sono le condizioni per provare a entrare in una fase conclusiva e tentare un possibile accordo entro il mese di aprile», scrive in una nota il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli. Il sindacato di base Usb lamenta assenza di chiarezza e teme «che stia per cadere sui lavoratori del gruppo la scure di licenziamenti persino più pesanti di quanto precedentemente dichiarato», si legge in un comunicato. Secondo la Fim-Cisl, nell’incontro ArcelorMittal ha precisato che Ilva perde oltre 300 milioni di euro l’anno.