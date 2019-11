Ilva, Arcelor Mittal comunica a governo e prefetto lo stop agli impianti di Taranto

Stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell'esercizio dello stabilimento di Taranto e delle centrali elettriche. La sospensione sarà fatta «con le modalità atte a preservare l'integrità degli impianti». La comunicazione inviata anche agli enti locali è firmata dal Gestore dello stabilimento Stefan Michel R. Van Campe.

ArcelorMittal, linea dura: «Ilva spenta entro 2 mesi». Oggi il tavolo al Mise

«Oggi l'azienda ha vietato le ispezioni ai commissari, credo che sia un atto gravissimo che dovrà avere un'adeguata risposta», ha intanto riferito il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, a margine dell'inaugurazione del ponte elettrico Italia-Montenegro, confermando che oggi al Mise ci sarà l'incontro tra sindacati e A.Mittal.

Intanto la procura di Milano ha aperto un fascicolo «modello 45» (senza indagati e senza ipotesi di reato) 'per verificare la eventuale sussistenza di ipotesi di reatò nella vicenda relativa all'ex Ilva e alla querelle con ArcelorMittal. È quanto si legge in una nota firmata dal procuratore di Milano, Francesco Greco. È stata per questo data delega al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza 'per gli accertamenti preliminarì. Il procedimento, si specifica nella nota, è stato assegnato ai magistrati Romanelli, Civardi e Clerici.

Nessuna apertura, quindi, come era trapelato dopo l'incontro dell'altro ieri tra l'ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, e il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Il programma di addio all'Italia per ora non si ferma. Anzi. Non è solo l'altoforno 2 ad essere interessato a brevissimo a una graduale procedura di spegnimento, anche per l'afo4 e l'afo1 (in pratica tutti e tre gli altoforni attualmente funzionanti) è già stato messo a punto il timing degli stop. Sarà tutto fermo entro metà gennaio (Afo2 il 12 dicembre, Afo4 il 30 dicembre e Afo1 il 15 gennaio), immediatamente dopo toccherà ad agglomerato, cokerie e centrale termo elettrica. L'intera area a caldo smetterà di lavorare.

