Martedì 20 Febbraio 2018, 23:28 - Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono circa 93mila le imprese che nel 2017 hanno avviato procedure di default o di uscita volontaria dal mercato, un dato in calo del 5% rispetto al 2016 e ormai lontano dal massimo raggiunto al picco della crisi, pari a 109mila procedure nel 2013. Sono alcuni dei dati che emergono dall'Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure d'imprese realizzato da Cerved. Secondo lo studio, la flessione più marcata è stata registrata per fallimenti (meno 11,3%) e concordati preventivi (meno 29%), mentre il ribasso è stato più contenuto per le liquidazioni volontarie (meno 4%). In controtendenza invece le procedure di amministrazione controllata, in forte aumento (più 46%). Particolarmente incoraggiante il trend sui fallimenti: nel 2017 sono fallite in Italia 12.009 aziende, con un calo dell'11,3% rispetto all'anno precedente e un rafforzamento delle dinamiche positive osservate già nel 2016 (meno 8,2%) e nel 2015 (meno 6,1%). Il numero di imprese che hanno portato i libri in Tribunale è tornato ormai ai livelli dei primi anni Duemila. La flessione si osserva in tutti i macrosettori analizzati e in tutte le aree geografiche, ad eccezione del comparto dei servizi e del Centro Italia.