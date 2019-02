In Italia manca il lavoro qualificato. Incentivi assunzioni, il flop al Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Febbraio 2019, 08:45

A furia di ripetere che i giovani devono smetterla di pensare al posto fisso e, meno che mai, a quello nella pubblica amministrazione, siamo arrivati a costruire un paese dove mancano 4 milioni di posti di lavoro qualificati soprattutto nei settori sanità, istruzione, e difesa, oltre che pubblica amministrazione in senso stretto. In questo territorio chiamato Italia - ultimo in Europa per tasso di attività - c'è un paese nel paese chiamato Mezzogiorno, oltre 20 milioni di abitanti, che è ormai lontanissimo da qualsiasi paragone possibile, unica landa dell'Unione europea dove meno della metà delle persone in età potenzialmente lavorativa (15-74 anni) è attiva. Cioè lavora oppure cerca con impegno un lavoro. Per raggiungere i penultimi, la Croazia, bisognerebbe creare nel Sud Italia 1,5 milioni di posti di lavoro mentre per pareggiare la media europea di posti ne servirebbero 3 milioni.Un disastro sociale fotografato in dettaglio nel rapporto «Il mercato del lavoro 2018» costruito a più mani da ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal. Un rapportone che evidenzia «l'acuirsi degli squilibri territoriali» ma che, curiosamente, nell'analisi dell'utilizzo delle agevolazioni a sostegno dell'occupazione ritiene ci sia una «sovra-concentrazione delle agevolazioni nel Mezzogiorno», considerando eccessivo che al Sud sia andato il 25% delle agevolazioni, nonostante la popolazione sia del 34% e la popolazione disoccupata (cioè quella destinataria delle agevolazioni) sia ovviamente molto superiore.