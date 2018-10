Inail: meno infortuni sul lavoro, ma in aumento per i residenti stranieri

Venerdì 26 Ottobre 2018, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 11:55

In diminuzione gli incidenti sul lavoro, ma non per tutti. Secondo i dati dell'Inail tra gennaio e settembre sono state presentate 469.008 denunce di infortunio sul luogo di lavoro, in diminuzione dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Le denunce presentate dai lavoratori extracomunitari, invece, sono aumentate dell'8%.La diminuzione delle denunce registrata è determinata principalmente dalla componente femminile, che presenta un calo dell'1,5%: le denunce infatti sono passate da 167.631 a 165.145.La Pronvincia autonoma di Trento, la Valle d'Aosta e l'Abruzzo sono le zone in cui si è verificata una diminuzione più sostanziale delle denunce presentate. Mentre gli incrementi maggiori sono stati in Friuli Venezia Giulia, in Molise e nella Provincia autonoma di Bolzano.Di queste 469.008 denunce presentate in totale, 834 hanno avuto esito mortale.