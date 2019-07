Incubo rinvii, ultimatum alla Whirlpool: «Non daremo tregua al ministro Di Maio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Luglio 2019, 09:00

Il terrore è un rinvio o, peggio, che non si decida nulla prima della pausa estiva. Sono giorni di attesa per i 430 lavoratori della Whirlpool e per i sindacati che seguono la vicenda della chiusura dello stabilimento napoletano della multinazionale che, sinora, non ha ufficialmente fatto alcun passo indietro ufficiale. Da qui, ieri mattina, il presidio di un centinaio di lavoratori davanti alla Prefettura per evitare che la riunione di mercoledì prossimo al Mise non porti a nulla di nuovo.