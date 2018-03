Informazioni nelle stazioni finlandesi: Almaviva vince la gara decennale

Martedì 6 Marzo 2018, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 15:52

Almaviva si aggiudica la gara indetta dall'Agenzia nazionale dei trasporti finlandese per il nuovo sistema di informazione al pubblico nelle oltre duecento stazioni della rete ferroviaria finlandese. Il gruppo italiano, si legge in una nota, progetterà inoltre l'architettura dell'infrastruttura necessaria a erogare i servizi e garantirà l'esercizio del sistema per i prossimi dieci anni. La soluzione Almaviva sarà integrata «con i sistemi di circolazione a supporto dei circa seimila chilometri di rete finlandese al fine di abilitare una gestione centralizzata di servizi alla clientela che verranno erogati sia negli hub multimodali che in mobilità in quattro lingue - finlandese, svedese, russo e inglese - e saranno consultabili via video, audio e attraverso dispositivi mobili».Almaviva ha uno stabilimento anche a Napoli, dove lavorano 818 dipendenti.