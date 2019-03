Comdata si aggiudica la gara per il contact center di Inps-Equitalia

Lunedì 18 Marzo 2019, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 16:29

Comdata, fornitore di soluzioni nel settore dell'assistenza ai clienti, si è aggiudicato la gara per la gestione dei servizi del Contact Center Multicanale di Inps-Equitalia. Il gruppo gestirà quindi il Contact Center dell’istituto per i prossimi due anni, con opzione per un prolungamento di un ulteriore anno.Comdata, capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese, spiega un comunicato, garantirà all’Istituto previdenziale il servizio di contatto con il cittadino, realizzando e gestendo anche l'infrastruttura tecnologica che consentirà l’ottimale fornitura del servizio. Comdata, continua la nota, metterà al centro dell’intero progetto la valorizzazione continua delle persone oggi impegnate nel servizio e delle loro competenze garantendo l’applicazione della clausola sociale per il mantenimento dei livelli occupazionali.Il bando di gara è stato indetto da Inps-Equitalia alla fine del 2018 per selezionare il miglior partner per l’esternalizzazione dei servizi di contact center dell’ente previdenziale.Massimo Canturi, numero uno di Comdata, ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi di mettere in campo le nostre elevate competenze tecnologiche per contribuire al miglioramento di un servizio fondamentale per il Paese. L’aggiudicazione del bando Inps-Equitalia è inoltre un ulteriore riconoscimento dell’impegno di Comdata a investire in processi, tecnologie e persone per creare valore per tutti i propri clienti e per fornire servizi di indiscussa eccellenza agli Italiani. L’alta efficienza delle soluzioni innovative, combinata con la capability organizzativa e gestionale che Comdata è in grado di fornire, è stata alla base della crescita del Gruppo, che oggi vanta una leadership indiscussa nel mercato italiano».Comdata Group, che ha sede a Milano, realizza un fatturato di circa 1 miliardo di euro con un team composto da più di 50.000 dipendenti che lavorano utilizzando 30 lingue in 4 continenti e 22 nazioni e conta oltre 670 clienti.