Boeri: «Sul cumulo gratuito mi auguro ragionevolezza delle Casse»

Sul cumulo contributivo gratuito tra Inps e Casse di previdenza «mi auguro che prevalga la ragionevolezza tra le Casse» e «si giunga ad un accordo. Noi lo stiamo cercando in tutti i modi. Soprattutto non vogliamo che siano i lavoratori con carriere mobili a pagare lo scotto di questo». Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri a margine del 7/mo Forum delle politiche sociali.



«Devo dire che noi abbiamo sempre cercato di fare più in fretta possibile», aggiunge Boeri ribadendo che «basta soltanto che ci sia l'ok delle casse: noi siamo pronti, abbiamo fatto tutto anche sul piano procedurale. Ieri - ricorda il presidente dell'Inps - abbiamo presentato ai gruppi tecnici delle casse le procedure per protocollare le misure. La piattaforma digitale è in funzione. Noi, nel momento in cui sottoscrivono la convenzione, siamo pronti ad erogare anche domani», conclude.

Giovedì 22 Marzo 2018, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 13:28

