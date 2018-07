«Minacce a Boeri? Ma quando mai. Il presidente super-attaccato alla poltrona dimostra ancora una volta grande fantasia, come quando chiede più immigrati per pagare le pensioni, o quando difende la legge Fornero. Se vuole fare politica con la sinistra che l'ha nominato si candidi, altrimenti lavori per migliorare la qualità dei servizi offerti dall'Inps ai cittadini». Lo dichiara il vice premier Matteo Salvini.

Giovedì 19 Luglio 2018, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA