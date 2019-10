Intesa Sanpaolo, parte la missione in Cina per le imprese del Sud Italia

Al via la missione di Intesa Sanpaolo in Cina per la promozione del sistema economico del mezzogiorno. Il progetto, in collaborazione con l'ambasciata italiana a Pechino, con China International Contractors Association e con l'agenzia Ice, ha l'obiettivo di far conoscere le piccole e medie imprese del Sud Italia. La missione, articolata in due giorni, vuole promuovere l'internazionalizzazione delle pmi e presentare ai potenziali investitori cinesi e internazionali le zone economiche speciali del mezzogiorno.



La serie di incontri comincerà con un evento presso l’Ambasciata d’Italia aperto dagli interventi di saluto di Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico e dell’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese. L’incontro ospiterà gli interventi di Xin Xiuming, vicepresidente Chinca, Massimo Deandreis, direttore generale del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Srm) collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, di Francesco Guido direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo e di Pietro Spirito, Ugo Patroni Griffi e Sergio Prete, rispettivamente presidenti delle ZES di Napoli, Bari e Taranto.



A questo incontro farà seguito l’evento dal titolo «Il supporto all’internazionalizzazione per le imprese del Sud Italia del Food&Beverage», dedicato a valorizzare le opportunità di esportazione e distribuzione sul mercato cinese.



Gli ospiti di Intesa Sanpaolo in questa intensa due giorni sono trenta pmi del Sud Italia, clienti del gruppo orientate all'export. Sono state selezionate come eccellenze delle areee delle Zes e saranno presentate a possibili interlocutori cinesi per espandere il proprio business e per fare investimenti in Italia.



«Con circa 250mila di PMI clienti e 61 filiere che impiegano 544 aziende, la nostra direzione regionale affianca ogni giorno lo sviluppo e la crescita del Sud in Italia e nel mondo. Il denso programma di questi giorni in Cina è un’opportunità per le pmi meridionali, poiché grazie al network internazionale di Intesa Sanpaolo il mercato cinese è a portata di mano anche delle piccole realtà regionali. Auspico che questa missione possa stimolare la crescita dimensionale necessaria alle Pmi per fronteggiare flussi di ordini superiori alla loro capacità produttiva individuale. Ciò costituirebbe una spinta propulsiva per una crescita strutturale del Sud, per generare ricchezza e nuovi posti di lavoro», commentato Francesco Guido, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per le regioni di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria durante la sua visita a Pechino.



La capitale cinese è la seconda tappa del roadshow internazionale che la banca italiana ha dedicato alle Zes. Le missioni rientrano nel piano di erogazioni di Intesa Sanpaolo per il Mezzogiorno da 30 miliardi di euro in due anni, annunciato dal consigliere delegato della banca Carlo Messina.



La missione di Intesa Sanpaolo in Cina proseguirà a Quingdao, con la partecipazione alla principale fiera del settore macchine agricole in Asia, mentre è prevista per l’inizio del 2020 la visita alla Great Bay di Shenzen e Hong Kong, che coinvolgerà imprese nell'ambito hi-tech e fintech. Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA