Lunedì 26 Febbraio 2018, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 18:09

Torna InvestingNapoli, il forum dedicato al risparmio, all'investimento e al trading on line organizzato da Sos Trader. L'appuntamento è fissato per il 23 marzo presso il Centro Congressi della Stazione marittima. Cinquanta relatori e ventotto workshop saranno i protagonisti della lunga giornata di dibattito, nel corso della quale i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi con i leader del settore su azioni, obbligazioni, materie prime, criptovalute, valute, Etf, certificates e altri argomenti di attualità finanziaria.La grande novità del programma sarà la Sala Criptovalute e Bitcoin, in cui gli esperti del settore mostreranno i rischi e le potenzialità delle cripto currency nel corso di sei workshop di difficoltà crescente dedicati sia a chi si avvicina per la prima volta a questa moneta, sia a chi già investe in Bitcoin, Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, etc.Confermate la Sala Educational, che prevede focus di 60 minuti che hanno l’obiettivo di spiegare e approfondire le principali classi di attività finanziarie, la Sala Trading, all'interno della quale i più famosi trader nazionali opereranno in real time a mercati aperti mostrando le tecniche che ogni giorno utilizzano sui mercati, la Sala Investing, dedicata agli approfondimenti su strumenti finanziari, scenari macroeconomici, trading system, tecniche di trading discrezionali, costruzioni di portafoglio, finanza comportamentale e metodologie di asset allocation e stock picking. A queste si aggiungono la Sala Della Noce - in omaggio al grande giornalista esperto commentatore dei mercati finanziari - dove sarà possibile approfondire ulteriormente le tecniche e le strategia di investimento e lo Speaker Desk che consentirà ai partecipanti di incontrare e confrontarsi one to one con i relatori preferiti."Siamo stati i primi a portare la finanza operativa a Napoli con un evento di questa portata. Ci teniamo a valorizzare al meglio il nostro territorio di origine e siamo convinti che la finanza operativa, se trattata in modo professionale, possa trovare ampio spazio anche al di fuori delle consuete piazze di discussione - commenta Pietro di Lorenzo, amministratore unico di Sos Trader -. Ogni anno professionisti del settore, consulenti, trader e risparmiatori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero partecipano numerosi a Investing. Il segreto sta nell'offrire un programma ricco e interessante, ideato non solo per gli addetti al settore ma anche per chi si avvicina per la prima volta ad argomenti di questo tipo".