Prima edizione da record: 8.500 studenti iscritti da tutta Europa, più di 207mila ore complessive di gioco sulla piattaforma di trading BG Saxo e oltre 175.000 operazioni di trading effettuate.



Sul podio, interamente tricolore, salgono Alfonso Di Palma (22 anni, Università Federico II di Napoli), Giuseppe Michele Rinaldi (22 anni, Università degli Studi di Trento) e Bruno Messina (23 anni, Università Luigi Bocconi di Milano).



Tra le abilità distintive che hanno premiato i vincitori: la capacità di lettura dei contesti di mercato nel medio/lungo termine, la sensibilità ai movimenti di breve periodo innescati dalle più recenti evoluzioni sullo scenario politico e macroeconomico, la capacità di gestire i portafogli in modo proattivo rispetto agli eventi dei mercati e la completa padronanza degli strumenti finanziari a disposizione. A completare il quadro dei fattori che hanno determinato la premiazione, un’ottima capacità di sintesi e di rappresentazione delle strategie ipotizzate e intraprese.



Prima di entrare nel “vivo” della competizione i partecipanti hanno potuto approfondire i principali temi e strumenti finanziari attraverso i contenuti e-learning esclusivi realizzati ad-hoc da Reply, Banca Generali e MIP – Politecnico di Milano: più di 220 voci di glossario finanziario, più di 8 ore complessive di video prodotti in formato pillola e live-streaming e oltre 300 contenuti social.



La sfida Investment Challenge è parte del programma di competizioni Reply Challenges 2020 organizzate da Reply per giovani talenti e appassionati di tecnologia con l’obiettivo di promuovere la cultura del coding e stimolare l’innovazione digitale nel campo della creatività, della cybersecurity e, per la prima volta, della finanza.

