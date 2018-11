Istat: la crescita della produttività italiana sotto la media europea

Martedì 6 Novembre 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 10:59

Cresce poco la produttività del lavoro in Italia e cresce meno rispetto a quella degli altri paesi europei. Secondo i dati Istat tra il 1995 e il 2017 la crescita è stato dello 0,4%. È decisamente inferiore a quella di altri paesi dell'Unione: la Germania e Regno Unito per esempio hanno registrato una crescita dell'1,5%, la Francia dell'1,4%. La Spagna, invece, ha segnato un tasso di crescita dello 0,6% di poco superiore a quello dell'Italia.Il gap di crescita della produttività del lavoro del nostro Paese rispetto alla media Ue, sottolinea l'Istat, è « il risultato dell'ordine di un punto percentuale medio annuo in tutte le diverse fasi cicliche del periodo in esame, segnando solo una lieve riduzione nell'ultimo biennio».