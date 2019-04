Istat, nel 2018 risale la propensione delle famiglie al risparmio

Venerdì 12 Aprile 2019, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 11:18

Dopo quattro anni di calo, nel 2018 la propensione al risparmio delle famiglie sale all'8,1%. Lo rileva l' Istat . Nelle società non finanziarie il valore aggiunto cresce del 2,5% (+3,0% l'anno precedente) mentre continua a diminuire il tasso di profitto (41,7%). Sale al 21,2% il tasso di investimento (20,6% nel 2017). Il valore aggiunto cresce poco per le piccole imprese, definite 'famiglie produttricì (+0,2%) e scende per le imprese finanziarie (-4,2% da 2,6%).Nel 2018 le famiglie hanno risparmiato l'8,1% del loro reddito disponibile, una quota leggermente più alta dell'anno precedente (7,8%). La loro spesa per consumi, in termini correnti, aumenta dell'1,6%, in decisa decelerazione rispetto al 2017 (+2,7%) e con una dinamica inferiore a quella del reddito disponibile (+1,9%). A favorire la crescita di quest'ultimo sono state le retribuzioni (+2,9% rispetto al 2017) e le prestazioni sociali ricevute (circa 7,9 miliardi in più dell'anno prima), prosegue l'Istat. I redditi da capitale netti sono invece sostanzialmente stabili, confermando l'andamento poco vivace degli ultimi anni. In particolare, la quota di reddito generata dall'attività di produzione per il mercato svolta dalle famiglie (reddito misto), che gli imprenditori scelgono di destinare alle proprie necessità di consumo e di risparmio, aumenta solo dello 0,4%, in conseguenza del rallentamento della loro attività produttiva.Nel periodo compreso fra le crisi del 2009 e del 2012, la propensione al risparmio delle famiglie era crollata dall'11,2 al 7,1%, accelerando una discesa già presente a partire dal 2005. Se dal 2005 al 2009 la sua riduzione era stata sospinta da un aumento della spesa per consumi finali (+1,9% in media sul periodo) più intensa rispetto all'incremento del reddito disponibile (+1,5% in media), nel periodo 2009-2012 si è assistito nel complesso a una crescita moderata dei consumi (+1,4% in media sul periodo) a fronte di una sostanziale stabilità del reddito disponibile (-0,1% in media). La lenta uscita dalla crisi è stata caratterizzata da un andamento incerto della propensione al risparmio, che ha mostrato una tendenza al rialzo nel 2013 e nel 2014, a fronte di una lieve dinamica positiva del reddito disponibile, per poi discendere fino al 2017 a seguito della risalita della spesa per consumi.