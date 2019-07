La variazione congiunturale del Pil nel secondo trimestre del 2019 è pari a zero, ma c'è stato un arrotondamento per difetto, infatti rispetto al primo trimestre il Prodotto interno lordo guadagna circa 100 milioni. Una cifra che però non basta a far scattare il segno più davanti al dato. Lo rileva l'Istat. Fin qui la prospettiva congiunturale, a livello tendenziale invece l'aggiustamento è per eccesso, si sono infatti persi circa 180 milioni.

Mercoledì 31 Luglio 2019, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA