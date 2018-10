Istat: 5 milioni di poveri, 1,6 sono stranieri

Martedì 9 Ottobre 2018, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 15:42

5 milioni di poveri in Italia, di cui 1,6 milioni sono cittadini di altre nazionalità. È il dato aggiornato al 2017, fornito dal presidente dell'Istat Maurizio Franzini in audizione sulla nota al Def.In Italia vivono 5 milioni di persone in condizione di povertà assoluta, il picco più alto dal 2005 sia in termini di famiglie (1,778 milioni, pari al 6,9% delle famiglie residenti) che in termini di singole persone (8,4% dell'intera popolazione).Il fenomeno interessa il 6,2% dei cittadini italiani ossia 3 milioni e 349 mila persone e il 32,3% degli stranieri, che sono pari a 1 milione e 609 mila individui. Deo 5 milioni di persone persone, la metà risiede al Sud.