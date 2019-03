Istat, confermata recessione tecnica ma calo Pil meno forte nel quarto trimestre

Il 2018 lascia un'eredità negativa sull'economia del 2019. La variazione acquisita per il Pil dell'anno in corso, quella che si registrerebbe in caso di variazione nulle per tutti i trimestri, è pari a -0,1%. Lo rileva l' Istat rettificando al rialzo la stima di fine gennaio (-0,2%).

L'rivede al rialzo il dato congiunturale delrelativo al quarto trimestre 2018 (da -0,2% a -0,1%) ma si tratta comunque del secondo trimestre consecutivo di calo, dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. È così confermata la recessione tecnica.