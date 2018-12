Sabato 29 Dicembre 2018, 10:41

Nuovo shopping per Italgas in Campania, dove di recente ha rilevato Naturgas. Questa volta l’acquisizione riguarda diciannove concessioni nel Centro-Sud Italia e in Sardegna dal gruppo Conscoop. Con oltre 50mila nuove utenze, la società supera il target previsto dal piano strategico per il 2018.Stamattina la società quotata a Piazza Affari ha sottoscritto un accordo, che riguarda in particolare l’acquisizione del 100% di Mediterranea Srl, titolare di sei concessioni per la distribuzione del gas naturale in altrettanti Comuni della provincia di Salerno con circa 3.600 utenze servite, e del ramo di azienda di Aquamet, che comprende tra l’altro nove concessioni per la distribuzione del gas naturale in altrettanti Comuni del Lazio, Campania, Basilicata e Calabria per un totale di 23.800 utenze servite.Nell’accordo rientra anche il ramo di azienda di Isgas Energit Multiutilities, che include le concessioni per la distribuzione del gas nei comuni sardi di Cagliari, Nuoro e Oristano: circa 22.300 utenze attualmente alimentate a Gpl.Il valore complessivo dell’operazione è pari a 68,6 milioni di euro.“Chiudiamo l’anno con un’altra importante operazione - commenta Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas - che ci permette di conseguire ampiamente l’obiettivo posto dal piano strategico in termini di acquisizione di nuove utenze per il 2018. Considerando i 140mila punti di riconsegna già acquisiti tra il 2017 e il 2018 e i 50mila dell’operazione di oggi, siamo nella giusta direzione per mirare al raggiungimento delle 250mila nuove utenze entro il 2019. Le 19 nuove concessioni ci permettono di consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore e la presenza in aree importanti del Paese”.