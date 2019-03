Italia crescita zero: nel Mezzogiorno 15mila posti che nessuno vuole accettare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 28 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da mesi Antonio Zinno, titolare della Ssm Mare Engineering di Eboli e che offre soluzioni innovative in tre continenti, sta sudando non poco per trovare una ventina tra esperti di Big Data e ingegneri esperti in cybersecurity e comunicazione digitale. Sede di lavoro Eboli o Pomigliano d'Arco, stipendio sopra i 40mila euro lordi all'anno, benefit come auto aziendali e buoni pasto, possibilità di girare il mondo. «E non cerco soltanto giovani - racconta l'imprenditore campano - ma anche quarantenni, gente con esperienza, perché il lavoro prevede, per quanto riguarda la gestione dei Big Data, di sapere leggere le tendenze. Mentre sul fronte della cybersecurity, dove quelli preparati in Italia saranno un migliaio, ci si deve cimentare anche con la gestione dei processi aziendali». Posizioni di responsabilità, poi. «Il problema - conclude - è che quando si presentano ai colloqui, i giovani mi fanno capire che fuori da Napoli prenderebbero di più, mentre gli quelli più maturi, sposati e con figli, non hanno né voglia di viaggiare né, in fondo, di rimettersi in gioco». E queste posizioni restano aperte.Quella di Zinno non è una vicenda a sé stante. Perché nelle Regioni del Sud - dove la disoccupazione è al 18,4 per cento - ogni mese ci sono quasi 15mila posti di lavoro che le aziende non riescono ad assegnare. Sono tutti lavori altamente specializzati, spesso gratificanti e con stipendi d'ingresso che oscillano tra i mille e 1.500 euro al mese, non poco in un'area dove si entra nel mercato con meno di 700 euro. In gergo si chiamano posti vacanti e soltanto in Campania sono 5mila posizioni aperte, altre 3mila ci sono sia in Puglia, 1.500 in Sardegna, 1.200 in Calabria, 500 in Basilicata e 300 in Molise. Almeno questo è il calcolo che ha fatto Unioncamere, intervistando mese per mese gli imprenditori, nel suo rapporto Excelsior curato con il centro studi dell'associazione Adapt.