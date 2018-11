Pil 2018 in frenata, ma il Sud cresce: sono in aumento i divari di reddito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Novembre 2018, 10:00

La frenata dell'economia in corso nel 2018 riguarda soprattutto l'ex locomotiva Nordest e il Centro Italia, mentre prosegue la crescita del Pil nel Nordovest e nel Mezzogiorno.Debutta così, con un risultato positivo per il Sud, un nuovo indicatore economico appena messo a punto da Bankitalia, in grado di stimare l'andamento regionale dell'economia con un minimo ritardo rispetto agli indici Istat nazionali. Il numeretto si chiama Iter, Indicatore trimestrale economia regionale, e ha fatto il suo debutto ieri nel rapporto Economie regionali della Banca d'Italia. Finora per avere l'andamento territoriale bisognava aspettare i dati annuali Istat e poi quattro-sei mesi per le stime di Prometeia e Svimez. Con Iter, Bankitalia si impegna a segnalare ogni tre mesi l'andamento riferito alle quattro macroaree Nordovest, Nordest, Centro e Mezzogiorno. Iter unisce indicatori tradizionali come il numero di occupati, il monitoraggio di grandezze significative come i consumi elettrici o la spesa dei turisti stranieri e tecniche originali come un indicatore basato sulle ricerche della parola «disoccupazione» sul motore di ricerca Google.