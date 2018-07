Jeff Bezos è l'uomo più ricco della storia moderna: il creatore di Amazon vale 150 miliardi di dollari

Davanti a tutti: Jeff Bezos è l'uomo più ricco della storia moderna. Nel 'Prime Day', il giorno dei maxi sconti di Amazon, Bezos vale - in base al Bloomberg Billionaires Index - 150 miliardi di dollari, circa 55 miliardi di dollari più di Bill Gates, il secondo uomo più ricco al mondo. Bezos ha infatti uguagliato Gates anche per la sua ricchezza corretta per l'inflazione. I 100 miliardi di dollari che valeva Gates nel 1999, all'apice della bolla dotcom, valgono oggi 149 miliardi di dollari. Con i suoi 150 miliardi di oggi Bezos è più ricco di chiunque altro al mondo dal 1982, ovvero da quando Forbes ha pubblicato la sua prima classifica dei miliardari.

Martedì 17 Luglio 2018, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 16:50

