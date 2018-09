Jobs act, la Consulta: «Illegittimo criterio per stabilire indennità di licenziamento»

La norma sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti del Jobs Act è illegittima nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale.



La Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni in materia contenute nell'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015, non modificate dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto «Decreto dignità». In particolare, la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.



Il ministro del lavoro Di Maio. «Il Jobs act abbiamo iniziato a smantellarlo non solo noi, ma anche la Corte costituzionale»: lo ha affermato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al question time. «Il partito che doveva difendere» i lavoratori «con il Jobs act ha eliminato i loro diritti e le loro tutele», ha detto ancora. Dunque «chi si ostina ad andare nell'altra direzione speriamo si renda conto degli errori commessi», ha proseguito Di Maio, rimarcando che «sistemeremo le assurde storture» causate da quella legge e «torneremo all'epoca pre-Jobs act, che ha tolto ai lavoratori un sacco di diritti». La cassa integrazione per cessazione di attività la «reintroduciamo nel decreto urgenze. Le storture del Jobs act le sistemeremo e cominceremo a dare risposte a quei 189 mila lavoratori che rischiano di rimanere in mezzo alla strada» per la scadenza degli ammortizzatori sociali

.

Mercoledì 26 Settembre 2018, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA