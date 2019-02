Finora il mondo delle grandi banche americane si era tenuto lontano dal fenomeno Bitcoin, un affare considerato estremamente rischioso, molto probabilmente una bolla. E il crollo delle quotazioni dopo l'exploit iniziale, non può dargli torno. Ma qualcosa sta cambiandi tra le big del credito Usa. E dunque, se qualche banca d'affari, come Goldman Sachs, già da tempo si è mossa per fare shopping, acquistando uno degli exchange storici del mondo Bitcoin, una Borsa d’Affari dove gli utenti comprano e vendono Bitcoin, Ethereum ed altre criptovalute, ma anche dollari, euro e valute tradizionali, la prima criptovaluta creata da una banca americana è targata Jp morgan. Si chiama

JPM Coin

e si tratta di un token digitale creato dagli ingegneri dell’istituto di credito per i pagamenti interbancari fra i clienti. «Abbiamo testato con successo il movimento di valuta fra il conto di un cliente e un conto JPMorgan usando la nuova tecnologia» afferma Umar Farooq, responsabile dei servizi di digital treasury e blockchain. «Riteniamo che il JPM Coin possa portare significativi benefici per le applicazioni blockchian riducendo il rischio, i requisiti di capitale e consentendo il trasferimento istantaneo di valore».

Giovedì 14 Febbraio 2019, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2019 18:00

