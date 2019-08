L’azienda che costruì il Titanic dichiara bancarotta

Mercoledì 7 Agosto 2019, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La società irlandese Harland and Wolff, celebre per aver costruito il Titanic oltre un secolo fa, questa settimana ha cominciato l’iter burocratico per dichiarare bancarotta, secondo quanto riferito dal portale Seatrade Maritime News.Si rende noto che l’ultima imbarcazione costruita dall’azazienda risale al 2003 e fu commissionata dal Ministro della Difesa del Regno Unito.Nel 1975 l’azienda fu nazionalizzata per essere poi acquistata dalla compagnia norvegese Fred Olsen Energy, che modificó il core business, cominciando a investire nel settore energetico.Attualmente i 130 operai attivi stanno portando avanti una protesta nella sede di Harland and Wolff, per chiedere uno spiraglio di sopravvivenza, secondo quanto raccontato da Irish Times.Nel periodo di maggiore produttività dell’azienda che coincide con quello della costruzione del famoso transatlantico all’inizio del XX secolo, per la società lavoravano circa 30.000 operai.