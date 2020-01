Il 27 gennaio, la Campania incontrerà a New York il mercato americano grazie all’ Italian export forum (Ief) ideato da Lorenzo Zurino, giovane imprenditore originario di Piano di Sorrento.



I prodotti campani sono molto apprezzati all’estero e l’obiettivo del Forum è quello di promuoverne il successo sui mercati internazionali.



«Siamo il traino del Mezzogiorno grazie all’aumento del 2,1% di beni venduti per oltre 10,8 miliardi di euro», afferma al riguardo l’assessore regionale all’Innovazione della Campania, Valeria Fascione, che al Forum di New York parteciperà in prima persona. Al suo fianco siederà il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci.



«Il settore agroalimentare campano – sottolinea il presidente della Regione Vincenzo De Luca – rappresenta una leva strategica non solo per il peso nell’economia regionale e per le produzioni di eccellenza che esprime, ma soprattutto per la cultura e i valori che porta con sé. L’export forum è per De Luca «una di quelle iniziative con le quali possiamo rafforzare il marchio Made in Campania nel mondo».



«L’obiettivo è affermarsi sul mercato statunitense con la qualità del Made in Italy al giusto prezzo. E’ una sfida importante - sostiene Zurino - che potrà essere colta solo superando le improvvisazioni e lavorando a progetti solidi che mettano insieme imprese e istituzioni».

Ultimo aggiornamento: 19:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA