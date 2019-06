La Campania cresce meno, crollano i contratti a termine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Giugno 2019, 10:07

2018 con il freno per la Campania. Il rapporto di Bankitalia sull'economia regionale nel 2018 fotografa un raffreddamento della crescita cominciata nel 2014 dovuto alle tensioni sui titoli di Stato, alle esportazioni che corrono meno (solo +2,1% rispetto al 5% del 2017) e al clima di incertezza. In numeri significa che il pil è cresciuto solo dello 0,5% (a fronte dello 0,9% dell'Italia), mentre nel 2017 la crescita era stata dell'1,6%, i consumi delle famiglie hanno avuto un modesto +0,3 (0,6 nel 2017) e l'occupazione si è ridotta dello 0,6%, anche se è attribuibile solo ai lavoratori autonomi (-2,2%).IL DECRETO DIGNITÀComplessivamente il numero degli occupati è tornato ai livelli precedenti alla «grande crisi» del 2007, anche se, nonostante il recupero degli ultimi anni, resta inferiore nelle industrie manifatturiere e soprattutto nelle costruzioni che continuano a rimanere in una sorta di Limbo.Come sospeso resta il giudizio sul cosiddetto «decreto dignità»: da un lato le assunzioni a tempo indeterminato, uno degli obiettivi principali della legge, sono cresciute di 9.968 unità (capovolgendo la tendenza alla riduzione del biennio precedente), dall'altro la riduzione dei contratti a termine è stata di 14mila unità: da 20.572 a 6.666, con una tendenza di molte imprese a una estrema cautela nei contratti a tempo determinato a causa dei molti paletti introdotti dalle nuove norme. E per questo c'è stato il crollo del numero dei contratti.