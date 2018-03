Il business delle uova di Pasqua: giro d'affari da 230 milioni di euro

Lunedì 26 Marzo 2018, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 18:56

Affari d'oro per il mercato delle uova di cioccolato con l'arrivo della Pasqua. Un'indagine condotta dal Centro Studi della Cna-Confederazione Nazionale dell'Artigianato stima nel nostro Paese un giro d'affari pari a 230 milioni di euro.Si consumeranno circa 15 milioni di uova, di cui un terzo di produzione artigianale. Costo medio 15 euro, vale a dire che il prezzo per chilogrammo sarà compreso tra i 38 e i 40 euro.Pasqua è il periodo in cui in Italia si vende più cioccolato. Si stima un consumo pro capite vicino a 5 chilogrammi, con l'Italia che apprezza maggiormente rispetto al mercato internazionale i prodotti "premium", cioè di fascia medio alta.Oltre alla qualità, la scelta degli italiani guarda anche alla personalizzazione dell'uovo: dal gusto alla sorpresa, fino al piano estetico. Le barrette vendute ogni anno sono 90 milioni, mentre aumentano le varianti salutiste (senza glutine, vegane, biologiche), spiega la Cna.