La Panda è la regina del 2018: ancora la più venduta in Italia

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2019 20:15

La Panda è l'auto più venduta in Italia nel 2018. Lo comunica il gruppo Fca, precisando di aver immatricolato 122.400 vetture prodotte nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, pari al 38,4 per cento della quota di mercato. Alle sue spalle la 500X con quasi 50mila immatricolazioni, prima della sua categoria con il 17,2 per cento di quota. Nella top ten dell’anno anche la 500, con più di 44mila vetture vendute e, con il 13,8 per cento di quota, seconda nel segmento A alle spalle della Panda: insieme le due city car Fiat registrano una quota addirittura superiore al 52 per cento.Nel complesso, Fiat Chrysler Automobiles nel 2018 in Italia ha immatricolato con i suoi marchi quasi 500mila autovetture, per una quota del 26,2 per cento. Ancora una volta il risultato di Jeep è stato decisamente superiore alla media del mercato. Il marchio ha incrementato le vendite del 70,75 per cento nell’anno. Alfa Romeo ha mantenuto stabile nel 2018 la sua quota di mercato al 2,3 per cento.In generale, sono calate le vendite di auto nel 2018. La Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.910.025 autovetture, con una variazione di meno 3,11% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 1.971.345. A dicembre invece leggera ripresa. La Motorizzazione ha immatricolato 124.078 autovetture, con una variazione di più 1,96% rispetto a dicembre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 121.689.