Lunedì 25 Marzo 2019, 18:22

Laminazione Sottile si espande a Est. Il gruppo casertano guidato da Luca Moschini, con base a San Marco Evangelista, crea infatti Contital Lm Turkey, società turca specializzata nella produzione di vaschette e rolli in alluminio per uso alimentare. L'obiettivo è quello di coprire in modo più capillare e funzionale all'attività i mercati dell'Asia e del Medio Oriente.La nuova azienda è dotata di venti presse, sei ribobinatrici e oltre novanta stampi e si sviluppa su una superficie coperta di circa seimila metri quadrati. «Puntando su un elevato livello qualitativo e un livello di servizio rispondente alle più stringenti richieste del mercato - si legge in una nota - Contital Lm Turkey integrerà l’offerta di Contital e i2r», altre due imprese del gruppo Laminazione Sottile.Con la nascita di Contital Lm Turkey, si legge ancora nel comunicato, «la business unit del gruppo dedicata al settore dei contenitori in alluminio si articola su tre aziende: Contital Srl, ubicata in Italia, leader nel mercato delle vaschette e rotoli in alluminio destinati all’uso professionale, all’industria alimentare e alla grande distribuzione organizzata; i2r Packaging Solution Ltd, con uno stabilimento nel Regno Unito, che vanta una competenza specifica nella produzione di vaschette di tipo smoothwall, rivolte soprattutto al mercato dei ready meals; infine Contital Lm Turkey, che produrrà in Turchia vaschette e rolli per coprire la domanda dei mercati emergenti e per ampliare l’offerta di prodotti forniti dal gruppo».