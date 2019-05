Lavazza: «Dopo il successo a Napoli investiremo ancora nella patria del caffè»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 10 Maggio 2019, 08:49

«Per un gruppo come il nostro è inevitabile rendere omaggio a una tradizione, quella napoletana, che è un vanto per il nostro Paese». Per Giuseppe Lavazza, vicepresidente del gruppo omonimo, esponente della quarta generazione dell'azienda torinese fondata nel 1895, «la fortissima identità tra il prodotto e la popolazione rappresenta qualcosa di eccezionale per chi fa il mio mestiere». Lavazza ha inaugurato la sua giornata in città tenendo una lectio magistralis al Suor Orsola Benincasa.L'eccezionalità di cui parla la porterà a fare altri investimenti a Napoli, dopo Casa Lavazza in via San Biagio dei Librai?«A Napoli gli investimenti si possono fare. Quello che abbiamo fatto in questi mesi con Casa Lavazza è la dimostrazione che la città è una grande piattaforma per fare investimenti. Ci sono ottimi ritorni. L'accoglienza che abbiamo avuto da parte della gente è stata appagante. Abbiamo fatto un'operazione unica nel suo genere dedicando uno spazio e cercando di creare un valore non solo dal punto di vista commerciale, ma anche culturale e sociale. Il fatto di farlo qui sta a significare quanto Napoli sia importante per la Lavazza».