Lavoro, Usa mai così forti e Trump: «La disoccupazione non esiste più»

Domenica 5 Maggio 2019, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 09:30

Il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi cinquant’anni. In altre parole, per ritrovare un dato simile nella storia americana, bisogna tornare indietro fino ad arrivare allo sbarco sulla Luna.A sottolinearlo, un tweet di Ivanka Trump o comunque di un social media manager genio.In termini di impatto psicologico-mediatico, infatti, un conto è indicare in maniera astratta un certo numero di decenni, altra cosa è riportare lettori ed elettori con la mente ad un ricordo tanto evocativo, sentito e lontano.«L’ultima volta che il tasso di disoccupazione è stato così basso stavamo per atterrare per la prima volta sulla Luna!».3.6%, ovvero niente.Un numero che in economia viene considerato fisiologico o naturale. Figlio, cioè, di frizioni temporanee o, ancor più semplicemente, di chi un lavoro né lo cerca né lo vuole.Un record che si fatica a commentare, se non con un plauso in totale contrasto con tesi e forzature che immaginavano degli Stati Uniti in macerie qualora Trump fosse stato eletto presidente.Presidente, oramai, lo è da più di due anni e per quanto i salari non crescano come dovrebbero, e per quanto i rischi legati soprattutto alla finanza siano sempre in agguato, la locomotiva a stelle e strisce va e si concede l’ennesima lezione da impartire ad un’Europa ferma.Di austerity, di rigidità dei bilanci e di “zero virgola niente” si muore.