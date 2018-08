CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Agosto 2018, 08:45

Attesa, fiducia ma anche dubbi. Le anticipazioni sulle misure che il governo avrebbe intenzione di inserire a beneficio del Mezzogiorno nell'ormai imminente bozza della Legge di Bilancio dividono le imprese, ancora scottate dalle novità del Decreto dignità apertamente osteggiate dalla categoria. Preoccupa soprattutto l'assenza di un qualsiasi dibattito sul futuro dell'innovazione nel nostro Paese.«Fare impresa al Sud, soprattutto in alcuni settori, secondo il nostro osservatorio delle 2500 aziende clienti, di cui un 20 per cento del Sud, sta diventando un'impresa ardua e il rischio è che sempre più imprenditori bravi del Sud scelgano di puntare sulla crescita delle loro aziende aprendo sedi e stabilimenti al Nord o all'estero per essere più competitivi», dice Giovanni Lombardi presidente di Tecno, realtà leader a livello europeo nella consulenza per il risparmio energetico. «Servono misure strutturali per supportare la crescita dell'economia al Sud che tengano conto della riduzione del cuneo fiscale ma anche della sburocratizzazione e dei nodi infrastrutturali sia fisici che digitali. Credo che la fortuna di questo governo sia quello di avere un orizzonte temporale sul quale ragionare: cio' permette di poter formulare una visione coerente di come sviluppare la nazione. Sicuramente è una cosa non semplice visti i problemi accumulati in questi anni di crisi. Però dobbiamo essere coscienti che grazie alla rivoluzione digitale - processo che impatta tutti i settori produttivi - viviamo in una fase storica unica, una fase dove è possibile cogliere enormi opportunità: questa finestra temporale durerà al massimo altri 5-6 anni. E l'Italia è un Paese straordinariamente adatto alla crescita grazie al digitale: con Internet ci si può globalizzare, dove la dimensione specifica non importa più, ed è possibile rendere economicamente sostenibili piccole produzioni altamente castomizzate, proprio il campo in cui l'Italia è leader. Per questo ben venga una campagna di massa sul processo digitale, che coinvolga non solo il sistema produttivo (con crediti d'imposta) ma anche la pubblica amministrazione, e soprattutto investimenti sull'education».