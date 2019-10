Le nozze dell'auto e l'Italia più debole

Non c'è industria che come quella dell'auto tenga desta l'attenzione con le vicende sue e dei suoi protagonisti. Per noi italiani, in particolare, la saga di Fiat, poi Fiat Chrysler, è diventata col tempo una sorta di controcanto alla storia del Paese, pure adesso che il gruppo è un po' apolide, dopo che le sue antiche radici nazionali sono state traslate in un contesto internazionale, americano ed europeo.

Dopo la morte di Sergio Marchionne, Fca si è conquistata i titoli di apertura di giornali e telegiornali con la mancata fusione con Renault. La notizia che John Elkann sembrava ormai giunto a un punto dal fondersi con Renault (un gruppo francese alleato a sua volta con le case automobilistiche giapponesi Nissan e Mitsubishi) aveva colto di sorpresa un po' tutti, tant'è che un po' frettolosamente ci si era avventurati a tratteggiare il profilo di un gruppo così grande da coprire pressoché tutti i mercati del mondo.



Subito dopo era venuta la gelata: ufficialmente, almeno così si diceva, per l'ingerenza eccessiva del governo francese, abituato a trattare Renault come una propaggine economica dello Stato, ciò che aveva indotto Fca a troncare la trattativa.



In realtà, il problema era costituito proprio dagli alleati giapponesi di Renault, che mal sopportavano l'eccessivo potere di controllo detenuto dai francesi, a scapito degli altri partner. La fusione con Fca non era andata in porto perché non di un matrimonio si trattava, ma di un anomalo ménage à trois, che inficiava alla base l'intesa. Comunque, a lungo l'opinione pubblica non si è rassegnata alla fine traumatica di quel breve fidanzamento e ha continuato a cercare i segni di un riavvicinamento tra Fca e Renault, pensando che la partita non fosse chiusa.



Finché martedì scorso, alla sera, c'è stato un altro colpo di scena, quando è trapelata la voce che un altro matrimonio si profilava e ancora in terra di Francia, questa volta tra il gruppo Psa e Fca. La novità ha suscitato un certo sconcerto nell'immediato, che poi però è stato subito superato: ma come, ci si è domandati, si replica la vecchia sceneggiatura con un nuovo soggetto? Infatti questa volta a candidarsi alle nozze è stata Psa e non più Renault. Quali sono le differenze fra l'uno e l'altro che fanno sì che l'operazione si concluda positivamente? In fondo, si potrebbe dire, il capitale pubblico c'è anche nel gruppo guidato da Carlos Tavares, che per di più nella compagine del suo azionariato annovera anche il gruppo automobilistico cinese Dongfeng. Perché mai allora è stato possibile arrivare alla stipula di un accordo?



La ragione è presto detta: Renault aveva rivelato una leadership debole, soprattutto nel rapporto col governo francese, oltre che incerto nell'atteggiamento da assumere coi soci giapponesi. Al contrario, la leadership di Psa è quanto di meglio si possa avere nell'industria dell'auto, in quanto è affidata a Carlos Tavares, un grande manager di origine portoghese, che in pochi anni ha preso le redini di un gruppo dissestato per rimetterne a posto i conti e conseguire risultati di tutto rispetto sul piano della redditività e dell'efficienza d'impresa. Non solo: Tavares è riuscito ad annettere anche Opel, che ha tolto dalle mani di General Motors, il cui ramo tedesco aveva accumulato quasi un record di perdite nell'arco di quasi vent'anni.



In realtà, Tavares aveva pensato a un'intesa con Fca prima ancora che John Elkann incontrasse Renault. A Psa un accordo con Fca fa comodo per vari motivi, primo tra tutti perché fanno gola i marchi americani Jeep (Suv) e Ram (pick-up) che, oltre ad andar bene (a differenza di marchi italiani come Alfa Romeo o Maserati), permettono una penetrazione rapida ed efficace del mercato Usa.

Il limite dell'alleanza sta semmai nel fatto che i due gruppi mantengono un peso troppo grande nell'area europea, dove hanno un eccesso di capacità produttiva. Tuttavia, Psa sta procedendo molto speditamente nel campo delle piattaforme elettriche, dove invece Fca è appena agli esordi.

Per concludere, il potenziale per una concentrazione industriale c'è, anche se sarà un impegno complicato da portare a compimento. Piuttosto la questione da chiarire riguarda i costi di un processo di integrazione che avrà ricadute sull'occupazione e sulla società. Sappiamo quanto siano vigili su questo terreno i governi francese e tedesco. Il governo italiano ha appena inaugurato un tavolo sull'auto presso il Ministero dello sviluppo economico. Chissà quanto ci vorrà prima di poter sentire una presa di posizione chiara e di ottenere una prima indicazione circa il modo in cui sarà seguita l'intesa fra Fca e Psa? © RIPRODUZIONE RISERVATA