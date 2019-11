Louis Vuitton compra le gioiellerie Tiffany: un maxi affare da oltre 16 miliardi di dollari

Una operazione da 16,2 miliardi di dollari, pari a circadi euro: il gruppo americano dei gioielli di lussopassa ufficialmente al colosso francese del lussoMoet Hennessy Louis Vuitton, che ha raggiunto un accorto per 135 dollari per azione in contanti. Dopo le indiscrezioni, l'ufficialità è arrivata tramite una nota di LVMH, in cui si sottolinea che l'acquisizione rafforza la presenza di LVMH nel comparto dei gioielli e negli Stati Uniti.L'operazione, che secondo le previsioni sarà chiusa alla metà del 2020, è già stata approvata dal Cda di entrambe le società. Come spiega LVMH, l'acquisizione di Tiffany & Co trasformerà la divisione gioielli e orologi di LVMH e completerà il portafoglio del gruppo francese. «Abbiamo immenso rispetto e ammirazione per Tiffany e intendiamo sviluppare questo gioiello con lo stesso impegno e dedizione che abbiamo messo in tutti i nostri marchi», ha detto, presidente e amministratore delegato di LVMH.Dopo una «revisione strategica basata su un ponderato processo interno e consulenza esterna di esperti, il consiglio di amministrazione è arrivato alla conclusione che questa transazione conconsenta di andare avanti con un gruppo che apprezza Tiffany e investirà nei suoi asset unici e nel solido capitale umano, al contempo garantendo un prezzo competitivo con certezza di valore per i nostri azionisti», ha detto Roger Farah, presidente del Cda diTiffany, come ha spiegato il, «si è concentrata sull'esecuzione delle priorità strategiche chiave per garantire una crescita sostenibile nel lungo termine». E questa transazione, «che arriva in un momento di trasformazione interna, garantirà ulteriore sostegno, risorse e slancio per l'evoluzione di queste priorità», ha detto Bogliolo. Citi e JpMorgan sono stati consulenti finanziari di Lvmh e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ha dato consulenza legale. Per Tiffany, Centerview Partners e Goldman Sachs sono stati consulenti per la parte finanziaria e Sullivan & Cromwell per quella legale.