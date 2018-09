Luce e gas, a ottobre nuovi aumenti: energia elettrica costerà il 7,6 in più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 28 Settembre 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova stangata in arrivo per le bollette di luce e gas: dal primo ottobre prossimo scatteranno rincari del 7,6% per l'energia elettrica (pari +1,5 centeuro/kWh) e del 6,1% per il gas naturale (pari +4,78 centeuro/Smc) rispetto alle tariffe del terzo trimestre. Per effetto di questi nuovi aumenti la spesa per l'energia per la famiglia tipo nel mercato tutelato, nell'arco di un anno (facendo i conti quindi dal primo ottobre 2018 a fine settembre 2019) aumenterà di circa 42 euro per la luce e 67 per il gas. Complessivamente 109 euro in più. Se invece si considera l'anno scorrevole (1° gennaio 2018 e 31 dicembre 2018) l'aumento rispetto a quanto speso nel 2017 sarà di circa 32 euro in più per l'energia elettrica e di 61 euro per il gas. Sia con un conto che con l'altro l'effetto resta pesante sul bilancio familiare.