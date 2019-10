Lunedì 7 Ottobre 2019, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 17:58

Tra invenzione e innovazione. È il motto della celebrazione dei 90 anni di attività del gruppo salernitano Magaldi, leader mondiale di impianti per la movimentazione di materiali ad alta temperatura.Proprio nel giorno dell'anniversario, il colosso campano annuncia di aver avviato una collaborazione con il colosso giapponese Mitsubishi per lo sviluppo tecnico e commerciale a livello mondiale delle proprie tecnologie brevettate nel settore dell’energia solare, in continuità con la strategia di sviluppo della società salernitana nelle rinnovabili.Nello specifico, l’accordo prevede una collaborazione per lo sviluppo industriale della tecnologia Stem per l’accumulo di energia solare ad alta temperatura per la produzione di energia elettrica e per l’impiego industriale e civile 24/365 dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili. Infatti, il gruppo ha sviluppato e brevettato il primo sistema al mondo capace di utilizzare la sabbia quale mezzo di accumulo dell'energia termica, rendendola disponibile anche in assenza di sole.«Il raggiungimento del traguardo dei 90 anni di attività è per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto alla luce dei recenti traguardi che il gruppo ha raggiunto, primo tra tutti l’accordo di collaborazione con Mitsubishi che ci proietta sempre più in una dimensione internazionale nel settore delle energie rinnovabili - osserva Mario Magaldi, amministratore delegato dell'omonima società -. La nostra propensione all’innovazione è il motore che ci permette di restare leader mondiali nei settori nei quali operiamo, garantendo la generazione di valore per i nostri stakeholder di riferimento e sostenendo lo sviluppo dei territori sui quali operiamo».Alle celebrazioni hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della GIunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, il numero uno di Simest Salvatore Rebecchini e il leader di Magaldi Sun Luigi Nicolais.Nel corso della giornata è stato inoltre presentato il libro “I Magaldi. Inventori e innovatori, dalla terra degli ulivi alla competizione globale”, di Francesco Caputo, professore ordinario nel settore del disegno e metodi dell’Ingegneria industriale dell’Università Federico II di Napoli, edito da Rubbettino, in cui viene ripercorsa la storia pluricentenaria della famiglia, dalle origini medioevali fino all’ascesa industriale a livello internazionale.